Еврокомиссия хочет разрешить ограничение импорта украинской агропродукции в определенные страны

Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят вводить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в соседние с Украиной страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в комментарии Financial Times еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

По его словам, предложение должно поступить на этой неделе и, вероятно, будет включать "специфические для каждой страны защитные меры", которые позволят Брюсселю блокировать импорт, если рынок определенной страны будет переполнен.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение защитных мер для конкретных стран", – сказал он.

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Домбровскис отметил, что распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно.

"Его испытывают прежде всего ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом он не создаёт значительных препятствий", – добавил еврокомиссар.

Домбровскис сообщил, что продление будет охватывать год – до июня 2025 года. Оно должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС.

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Кроме того, представители ЕС на условиях анонимности рассказали, что сейчас рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины, однако никакого решения по этому поводу еще нет.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме в Еврокомиссию потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении на импорт украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию против этих трех стран, а другие члены ЕС осудили их односторонние ограничения.

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Европейская правда