Кабмин упростил лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию

Кабинет министров упростил условия экспорта семян подсолнечника в Болгарию, установив автоматический режим лицензирования вместо неавтоматического.

Такое решение было принято на заседании правительства 2 февраля, сообщает Минэкономики.

"Правительство проводит постоянные консультации со странами ЕС, с которыми было введено лицензирование экспорта некоторых видов украинской сельхозпродукции. Недавно Болгария согласилась либерализовать режим лицензирования экспорта одного из этих сельскохозяйственных товаров, а именно семян подсолнечника.

Отныне получение лицензий на экспорт подсолнечника в Болгарию не потребует согласования Минагрополитики и, соответственно, отдельных консультаций с этой страной. Это должно упростить экспорт соответствующей украинской продукции.

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Мы будем и в дальнейшем продолжать совместный диалог с ЕС относительно полного урегулирования вопросов экспорта отечественной агропродукции на территорию соседних стран", - заявил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ранее с целью разблокирования украинского экспорта агропродукции через соседние страны ЕС правительство ввело осуществление верификации и согласования экспорта отдельных сельскохозяйственных товаров в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.

В частности был введен режим лицензирования экспорта таких товаров, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник в указанные пять стран ЕС.

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Экономическая правда