Катар вніс 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine

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Катар зробив внесок у 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

"Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн дол. в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки", - написав Зеленський.

Також він відзначив важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих РФ українських дітей. Сторони бговорили подальшу координацію за цим напрямом.

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Крім цього, Зеленський і шейх Тамім бін Хамад аль-Тані обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.

Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine.

Європейська комісія виділить 50 млн євро для відновлення української портової інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів.

Економічна правда