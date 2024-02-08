З України вирушило перше судно з гуманітарною пшеницею цього року

Мінвідновлення

8 лютого з України відправилось перше судно з гуманітарною пшеницею у 2024 році, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Так, українським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тис тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії.

"Український коридор сьогодні основний шлях для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є значущим не лише для економічного відновлення України, а і для підтримки продовольчої безпеки світу.

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За пів року з портів Великої Одеси експортовано понад 15 млн тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду", — зазначив Олександр Кубраков, Віце прем’єр-міністр з відновлення України.

Програма GrainFromUkraine була ініційована в листопаді 2022 року та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами.

У перший рік до програми приєдналися 34 країни та міжнародні організації. 170 тис тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану.

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У листопаді 2023 року на продовження гуманітарної програми зібрано понад 100 млн дол для країн, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.

Нагадуємо:

Катар зробив внесок у 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Повідомлялось, що шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine.