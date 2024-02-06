В "Дії" вскоре появится возможность заключения брака онлайн

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В приложении "Дія" планируют вскоре запустить услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн через видеосвязь.

Об этом в эфире телемарафона заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, это "уникальная для всего мира услуга".

"Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса", - добавил Федоров.

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По его словам, благодаря онлайн-браку военные смогут жениться дистанционно.

При этом Федоров заверил, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома будет невозможно, поскольку будет несколько этапов верификации.

Сейчас на портале "Дія" доступна услуга подачи заявления на регистрацию брака - там можно выбрать место, время и формат проведения церемонии.

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Также министр выразил надежду на то, что вскоре Верховная Рада поддержит в первом чтении законопроект о запуске услуги растаможки авто в "Дії".

Кроме этого, Федоров подчеркнул, что в Едином портале государственных услуг "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Он также анонсировал, что в феврале планируют открыть код "Дії".

Экономическая правда