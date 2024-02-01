Комитет Рады поддержал законопроект о растаможке авто в "Дії"

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Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять за основу законопроект №10380, который предусматривает исключение человеческого фактора из процесса растаможки авто.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета, нардеп Даниил Гетманцев.

"Законопроект разработан с целью обеспечения удобства подачи электронной таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля благодаря использованию средств Единого государственного веб-портала электронных услуг в течение периода до приобретения Украиной статуса членства в ЕС", - отметил Гетманцев.

По его словам, законопроект предусматривает модель таможенного оформления авто, которая ликвидирует возможность манипулирования со стоимостью легкового автомобиля.

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Гетманцев добавил, что при введении новой модели ликвидируются схемы с:

указания несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменения показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Законопроект предусматривает возможность подачи электронной таможенной декларации через "Дію". А также - ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Напомним:

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Ранее Верховная Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії".

Позже Рада получила на рассмотрение законопроект № 10380, который предусматривает исключение человеческого фактора из процесса растаможки.

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Экономическая правда