Сбой в "Дії" во время Нацотбора: причиной стала рекордная нагрузка

Причиной сбоя в работе "Дії" стала рекордная нагрузка – почти 19 миллионов запросов за первую минуту голосования во время Нацотбора на Евровидение.

Об этом пишет Forbes.

В течение первой минуты после объявления старта зрительского голосования на Нацотборе на "Евровидение", приложение "Дія" получило 18 846 784 запроса от украинцев, рассказал руководитель команды мобильной разработки в "Дії" Евгений Горбачев.

К устранению сбоя Минцифры привлекла специалистов monobank и одной из крупнейших ІТ-компаний, пишет Forbes.

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Сбой произошел на этапе взаимодействия приложения и его баз данных, объяснил один из собеседников среди привлеченных специалистов. Причина – неприспособленность к большому количеству запросов алгоритма, по которому "Дія" обращается в базы данных для идентификации пользователя, пытающегося проголосовать.

Пик одномоментной активности повлек за собой нагрузку на информационные системы, которые передают данные из реестров, говорит Горбачев.

"Когда человек нажимал "Попробовать еще раз", то генерировал дополнительные запросы, что создавало очередь, которая уже и так перегружала нас", – рассказывает он.

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Напомним:

Около 20:40 3 февраля во время Нацотбора на Евровидение в сервисе "Дія" произошел сбой. Само приложение продолжало работать, однако сервис для голосования был недоступен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за вечер 3 февраля приложение "Дія" посетило наибольшее количество пользователей в истории, по 15 тысяч запросов в секунду.