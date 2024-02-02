Программа "єВідновлення": 500 семей уже получили новое жилье вместо разрушенного

Уже 500 украинских семей использовали жилищный сертификат в рамках программы "єВідновлення". Они получили новое жилье вместо разрушенного войной.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії"

В целом украинцы реализовали жилищные сертификаты на среднюю сумму – 2,2 млн грн. Большинство из них покупали квартиры, а остальные – дома.

Новое жилье семьи купили в Киеве и области, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

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Всего украинцы подали более 9 тысяч заявлений на получение компенсации за разрушенное имущество. А более 2,5 тысячи уже имеют сформированные жилищные сертификаты на сумму более 4,5 млрд грн.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры напомнили, что услуга получения жилищных сертификатов началась в августе 2023 года. Сертификат действует в течение 5 лет. По нему можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.

Напомним:

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В январе 2024 года появилась возможность подать заявление на получение компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

По программе "єВідновлення" владельцы поврежденного российскими обстрелами жилья потратили на ремонты уже более 1 млрд грн.