"Укроборонпром" корпоратизирует еще 10 своих предприятий

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Набсовет "Украинской оборонной промышленности" (УОП) принял решение в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий создать хозяйственные общества.

Об этом сообщает пресс-служба УОП.

"После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора УОП Германа Сметанина, после завершения регистрации общее количество корпоратизированных предприятий составит 38 компаний.

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"Мы настроены работать как можно интенсивнее и эффективнее, как того требует время и задачи, поставленные перед обществом руководством государства: завершение трансформационных реформ в оборонной промышленности, построение эффективного риск-менеджмента и управления, а также проведение изменений в масштабах компании для укрепления системы комплаенса и усиления подотчетности", - добавил председатель наблюдательного совета УОП Давид Ломджария.

Напомним:

Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

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Главой наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) 16 января избрали Давида Ломджарию, который является представителем государства от Министерства обороны Украины.

Экономическая правда