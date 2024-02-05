"Укроборонпром" корпоратизирует еще 10 своих предприятий
Набсовет "Украинской оборонной промышленности" (УОП) принял решение в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий создать хозяйственные общества.
Об этом сообщает пресс-служба УОП.
"После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора УОП Германа Сметанина, после завершения регистрации общее количество корпоратизированных предприятий составит 38 компаний.
"Мы настроены работать как можно интенсивнее и эффективнее, как того требует время и задачи, поставленные перед обществом руководством государства: завершение трансформационных реформ в оборонной промышленности, построение эффективного риск-менеджмента и управления, а также проведение изменений в масштабах компании для укрепления системы комплаенса и усиления подотчетности", - добавил председатель наблюдательного совета УОП Давид Ломджария.
Напомним:
Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Главой наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) 16 января избрали Давида Ломджарию, который является представителем государства от Министерства обороны Украины.
Экономическая правда