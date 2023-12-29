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Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Пятница, 29 декабря 2023, 17:36 - Игорь Пилипив

Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". 

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли: 

  • Алексей Гончарук, который в период с 2019-2020 годы занимал должность премьер-министра Украины. Гончарук также является главой наблюдательного совета ОО "Аэроразведка". 
  • Тимофей Милованов - президент Киевской Школы Экономики и бывший Министр экономики. Милованов также бывший председатель наблюдательного совета УкрОборонПрома.
  • Сергей Коновец - бывший член Наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК Нафтогаз Украины. Кроме того, Коновец является членом наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".
  • Давид Ломджария - член наблюдательного совета Укрзализныци. Ранее ЭП отмечала, что Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и председатель наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).
  • Линди Смит - президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).

"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг", - добавил Камышин.

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Экономическая правда.

Укроборонпром ОПК правительство
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