Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Пятница, 29 декабря 2023, 17:36 -
Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли:
- Алексей Гончарук, который в период с 2019-2020 годы занимал должность премьер-министра Украины. Гончарук также является главой наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".
- Тимофей Милованов - президент Киевской Школы Экономики и бывший Министр экономики. Милованов также бывший председатель наблюдательного совета УкрОборонПрома.
- Сергей Коновец - бывший член Наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК Нафтогаз Украины. Кроме того, Коновец является членом наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".
- Давид Ломджария - член наблюдательного совета Укрзализныци. Ранее ЭП отмечала, что Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и председатель наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).
- Линди Смит - президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).
"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг", - добавил Камышин.
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Экономическая правда.
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