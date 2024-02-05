"Укроборонпром" корпоратизує ще 10 своїх підприємств

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Наглядова рада "Української оборонної промисловості" (УОП) ухвалила рішення у межах реформування оборонно-промислового комплексу замість чергових 10 державних оборонних підприємств утворити господарські товариства.

Про це повідомляє пресслужба УОП.

"Після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім підприємств, а на акціонерні товариства перетворять два", - йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора УОП Германа Сметаніна, після завершення реєстрації загальна кількість корпоратизованих підприємств становитиме 38 компаній.

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"Ми налаштовані працювати якомога інтенсивніше та ефективніше, як того вимагає час і завдання, що поставлені перед товариством керівництвом держави: завершення трансформаційних реформ в оборонній промисловості, побудова ефективного ризик-менеджменту та управління, а також проведення змін у масштабах компанії для зміцнення системи комплаєнсу та посилення підзвітності", - додав голова наглядової ради УОП Давід Ломджарія.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

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Головою наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) 16 січня обрали Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України.

Економічна правда