Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя

фото: УОП

Главой наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) 16 января избрали Давида Ломджарию, который является представителем государства от Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УОП.

Отмечается, что среди основных функций председателя наблюдательного совета: созыв заседания, организация плана работы совета и контроль его выполнения, создание комитетов и координация их деятельности, подготовка годового отчета наблюдательного совета и другие полномочия, предусмотренные уставом и положением о наблюдательном совете.

В УОП напомнили, что Ломджария с февраля 2022 года является членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Реклама:

"Давид Ломджария имеет более чем 25-летний опыт успешной работы с компаниями из списка Fortune 500 и крупными международными финансовыми учреждениями", - говорится в сообщении.

Ранее ЭП отмечала, что Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и председатель наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).

Кроме назначения председателя наблюдательного совета, также сформировали комитеты и утвердили график проведения заседаний в 2024 году.

Реклама:

Член член наблюдательного совета УОП Тимофей Милованов в кулуарах Украинского Дома в Давосе уточнил, что в заседании наблюдательного совета приняли участие все пять его членов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Избрали составы комитетов: аудиторский, компенсационный и стратегический", - отметил Милованов.

Напомним:

Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Кроме Ломджарии и Милованова (представитель государства, квота Минэкономики), который возглавлял ранее наблюдательный совет "Укроборонпрома", в новый наблюдательный совет также вошли:

экс-премьер-министр, председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка Алексей Гончарук" (независимый член),

бывший член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" и бывший член правления "Нафтогаза" Сергей Коновец (независимый член);

президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC) Линди Смит (представитель государства, квота Минстратегпрома).

Экономическая правда