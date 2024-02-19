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Ресурсы украинских медиа атаковали российские хакеры – Госспецсвязи

Понедельник, 19 февраля 2024, 09:00 - Украинская правда 

Госспецсвязи заявляет, что ресурсы известных украинских медиа атаковали российские хакеры.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

В правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующую при Госспецсвязи, уже обратились представители Украинской правды, Liga.net, Апострофа и Телеграфа. Наши специалисты уже проводят исследование указанного инцидента".

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Детали: CERT-UA призывает в случае подозрения относительно атаки сразу обращаться к специалистам команды по электронной почте incidents@cert.gov.ua или по телефонам +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

Что предшествовало: В воскресенье вечером неизвестные взломали аккаунт "Украинской правды" в соцсети Х (Twitter). По состоянию на 23:00 доступ еще не восстановлен.

Украинская правда 

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