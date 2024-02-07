Сайт Минобразования не работает из-за кибератаки россиян

Официальный сайт Министерства образования и науки не работает в результате российской кибератаки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении.

Министр Оксен Лисовой уточнил, что речь идет об атаке российских хакеров.

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Напомним:

В Украине в прошлом году количество кибератак выросло по сравнению с 2022 годом, на 15,9% до 2543 инцидентов.

Причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты", а также системы "Шлях" 25 января стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".

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экономическая правда