Сайт Минобразования не работает из-за кибератаки россиян
Среда, 7 февраля 2024, 11:55 -
Официальный сайт Министерства образования и науки не работает в результате российской кибератаки.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Работаем над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщим", - говорится в сообщении.
Министр Оксен Лисовой уточнил, что речь идет об атаке российских хакеров.
Реклама:
Напомним:
В Украине в прошлом году количество кибератак выросло по сравнению с 2022 годом, на 15,9% до 2543 инцидентов.
Причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты", а также системы "Шлях" 25 января стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".
Реклама:
экономическая правда
Реклама: