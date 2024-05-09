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Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 5,25%

Четверг, 9 мая 2024, 17:10 - Алексей Павлыш

Комитет по монетарной политике (КМП) Банка Англии на заседании 8 мая проголосовал за сохранение базовой ставки на уровне 5,25%.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Комитет проголосовал 7-2 в пользу этого решения. Два члена Комитета высказались за снижение учетной ставки до 5%.

В Комитете отметили, что ключевые индикаторы устойчивости инфляции "остаются повышенными", особенно на фоне геополитических проблем.

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В марте инфляция в стране замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 3,4% в феврале. Это минимум с сентября 2021 года, но выше целевого уровня в 2%. Согласно прогнозам регулятора, показатель составит 1,9% через два года.

При этом экономисты ожидают снижения процентной ставки летом - скорее всего, на 25 б.п. в августе. Часть экспертов предполагает, что это может произойти уже в июне. Не исключено также, что до конца года общее снижение может составить 50 б.п.

Экономическая правда

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