Ресурси українських медіа атакували російські хакери – Держспецзв’язку

Держспецзв’язку заявляє, що ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту".

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Деталі: CERT-UA закликає у разі підозри щодо атаки одразу звертатися до фахівців команди за електронною поштою incidents@cert.gov.ua або ж телефонами +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

Що передувало: У неділю ввечері невідомі зламали акаунт "Української правди" у соцмережі Х (Twitter). Станом на 23 годину доступ ще не відновлено.

Українська правда

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