Сайт Минагрополитики подвергся кибератаке и получил повреждения
Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подвергся кибератаке и сейчас недоступен для посещений.
Об этом говорится в сообщении Минагрополитики в соцсетях.
Отмечается, что сайт поврежден.
"Официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины был осуществлен кибератаку, в результате которой сайт получил повреждения. Сейчас нам нужно определенное время для восстановления работы сайта", - говорится в сообщении.
Новости о работе Министерства и другую актуальную информацию можно узнавать на официальных страницах в соцсетях:
Фейсбук: https://www.facebook.com/mapfu2021
Телеграмм: https://t.me/mapfu2022
Контакты для СМИ: тел. (044) 363 08 54, почта: press.minagro@ukr.net
Вы также можете обратиться на горячую линию Министерства:
- 0-800-215-010 (звонки со всех номеров бесплатные)
Еще полезные номера телефонов:
- Для обращений граждан и доступа к публичной информации: тел. (044) 363-08-41
- Входящая корреспонденция: тел. (044) 363-08-47