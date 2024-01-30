Все разделы
Укр / Рус

Сайт Минагрополитики подвергся кибератаке и получил повреждения

Вторник, 30 января 2024, 14:21 - Лия Ильченко

Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подвергся кибератаке и сейчас недоступен для посещений.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики в соцсетях.

Отмечается, что сайт поврежден.

"Официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины был осуществлен кибератаку, в результате которой сайт получил повреждения. Сейчас нам нужно определенное время для восстановления работы сайта", - говорится в сообщении.

Реклама:

Новости о работе Министерства и другую актуальную информацию можно узнавать на официальных страницах в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/mapfu2021

Телеграмм: https://t.me/mapfu2022

Реклама:

Контакты для СМИ: тел. (044) 363 08 54, почта: press.minagro@ukr.net

Вы также можете обратиться на горячую линию Министерства:

  • 0-800-215-010 (звонки со всех номеров бесплатные)

Еще полезные номера телефонов:

  • Для обращений граждан и доступа к публичной информации: тел. (044) 363-08-41
  • Входящая корреспонденция: тел. (044) 363-08-47
 

Минагрополитики хакеры кибератака
Реклама:
Материалы по теме
Агрокомпании будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в пять стран ЕС 29 января 2024, 18:59
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский 18 января 2024, 15:59
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю 18 января 2024, 11:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте