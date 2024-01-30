Сайт Минагрополитики подвергся кибератаке и получил повреждения

Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подвергся кибератаке и сейчас недоступен для посещений.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики в соцсетях.

Отмечается, что сайт поврежден.

"Официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины был осуществлен кибератаку, в результате которой сайт получил повреждения. Сейчас нам нужно определенное время для восстановления работы сайта", - говорится в сообщении.

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Новости о работе Министерства и другую актуальную информацию можно узнавать на официальных страницах в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/mapfu2021

Телеграмм: https://t.me/mapfu2022

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Контакты для СМИ: тел. (044) 363 08 54, почта: press.minagro@ukr.net

Вы также можете обратиться на горячую линию Министерства:

0-800-215-010 (звонки со всех номеров бесплатные)

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