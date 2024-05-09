Насирова оставили под стражей, но в очередной раз уменьшили залог
Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, уменьшив размер залога до 55 млн грн.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).
"Судьи частично удовлетворили ходатайство защитников об изменении меры пресечения и вместо установленных ранее 65 млн грн залога теперь Насиров может внести 55 млн грн.
В случае внесения этих средств, Насиров вынужден будет придерживаться ряда обязанностей, в частности, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет", - говорится в сообщении.
При этом защита Насирова просила определить залог в размере 22 млн грн - жена Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС.
По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога, хотя до этого защита так говорила и о внесенных женой 10 млн грн.
Защита также отметила, что в деле уже исследовали половину доказательств обвинения, поэтому риски значительно уменьшились.
"По словам Насирова и его защитников, у него якобы есть проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, потому что там нет укрытия", - пишет ЦПК.
Отмечается, что Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года его взяли под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.
Напомним:
НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.
Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.
Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.
В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.
Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.
Позже сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Экономическая правда