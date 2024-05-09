Насирова оставили под стражей, но в очередной раз уменьшили залог

фото: цпк

Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, уменьшив размер залога до 55 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Судьи частично удовлетворили ходатайство защитников об изменении меры пресечения и вместо установленных ранее 65 млн грн залога теперь Насиров может внести 55 млн грн.

В случае внесения этих средств, Насиров вынужден будет придерживаться ряда обязанностей, в частности, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

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При этом защита Насирова просила определить залог в размере 22 млн грн - жена Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС.

По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога, хотя до этого защита так говорила и о внесенных женой 10 млн грн.

Защита также отметила, что в деле уже исследовали половину доказательств обвинения, поэтому риски значительно уменьшились.

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"По словам Насирова и его защитников, у него якобы есть проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, потому что там нет укрытия", - пишет ЦПК.

Отмечается, что Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года его взяли под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.

Напомним: