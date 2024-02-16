Apple готовит ИИ-инструменты для конкуренции с Microsoft

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Apple готовит AI-инструмент для конкуренции с GitHub Copilot от Microsoft. Компания работает над несколькими генеративными функциями на основе ИИ, новый инструмент поможет разработчикам быстрее создавать код.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания работала над инструментом в течение последнего года в рамках следующей большой версии Xcode, флагманского программного обеспечения для программирования Apple.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, она расширила тестирование функций внутри компании и ускорила разработку перед тем, как выпустить его для сторонних разработчиков программного обеспечения уже в этом году.

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Новая система будет работать подобно GitHub Copilot от Microsoft и использовать искусственный интеллект для прогнозирования и завершения блоков кода.

По словам людей, следующие обновления программного обеспечения для iPhone и iPad от Apple - iOS и iPadOS 18 - будут включать множество новых функций ИИ.

Компания планирует рекламировать программное обеспечение под кодовым названием Crystal как одно из самых значимых обновлений за 16-летнюю историю iPhone.

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Она также планирует перенести некоторые функции ИИ в следующую версию macOS под кодовым названием Glow. Впрочем, Apple стремится придерживаться постепенного подхода к развитию ИИ, когда некоторые усовершенствования не будут появляться годами.

Напомним:

Ранее американская технологическая корпорация Apple официально выпустила приложения Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows.