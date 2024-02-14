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OpenAI улучшила память чат-бота ChatGPT

Среда, 14 февраля 2024, 12:37 - Алексей Павлыш
 
getty images

Компания OpenAI объявила о новой версии своего популярного чат-бота ChatGPT, который теперь будет запоминать слова пользователей, чтобы использовать эту информацию в будущих чатах.

Об этом пишет The New York Times.

"Например, если пользователь в разговоре с чат-ботом упоминает о своей дочери Лине, которой вот-вот исполнится 5 лет, которая любит розовый цвет и медуз, ChatGPT может хранить эту информацию и вспомнить о ней при необходимости позже.

Когда тот же пользователь просит бота "создать открытку ко дню рождения для моей дочери", он может сгенерировать открытку с розовой медузой и надписью: "С 5-летием, Лино!", - пишет NYT.

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Благодаря этой новой функции OpenAI продолжает превращать ChatGPT в автоматизированного цифрового ассистента, который может конкурировать с существующими сервисами, такими как Siri от Apple или Alexa от Amazon, добавляет газета.

В прошлом году компания уже позволила пользователям добавлять инструкции и личные предпочтения, например, подробности о работе или количество членов семьи, которые чат-бот должен учитывать во время каждого разговора.

При этом, несмотря на то, что ChatGPT теперь может помнить предыдущие разговоры, он все еще может делать ошибки - как и люди, добавляет NYT.

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"Когда пользователь просит ChatGPT сделать для Лины открытку ко дню рождения, чат-бот может создать такую с незначительной ошибкой, например, написав "Haippy 5th Birthday! Lina" вместо "Happy 5th Birthday! Lina!" ("С 5-м днем рождения! Лина!)", - пишет издание.

Экономическая правда

компании технології мир
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