Japan Tobacco сохранит свой прибыльный российский бизнес - FT

Генеральный директор Japan Tobacco (сигареты Sobranie, Winston, Camel и др.) заявил, что компания сохранит свой прибыльный российский бизнес, чтобы удовлетворить инвесторов, после того, как реорганизует свои цепочки поставок в соответствии с санкциями.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Производитель сигарет направляет часть бизнеса через Турцию и перевел ключевой персонал в Гонконг, поскольку связи с Россией оказались под давлением после ее вторжения в Украину, заявил Масамичи Терабатаке в интервью Financial Times.

Компания, 33% которой принадлежит японскому государству, сначала заявила, что рассмотрит возможность продажи своего российского бизнеса после начала войны в 2022 году. Она решила продолжить, но приостановила всю инвестиционную и маркетинговую деятельность в России. По словам Терабатаке, на эту страну приходилось около 20% общей прибыли компании.

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По его словам, инвесторы были обеспокоены любым потенциальным снижением прибыли, и он добавил, что нарушил бы свой фидуциарный долг, если бы закрыл бизнес, который он мог бы продолжать вести с прибылью.

"Если бы я сказал, например, что мы собираемся выйти из бизнеса, инвесторы могут столкнуться с риском потерь. В худшем случае, существует даже риск судебного иска акционеров, если мы прекратим бизнес, который мы можем продолжать", - сказал он.

JT осталась одной из крупнейших иностранных компаний, не покинувших Россию, с более чем 4 000 сотрудников и четырьмя заводами. Общая прибыль компании в 2023 году составила 482 млрд иен (3 млрд долларов).

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Напомним:

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.