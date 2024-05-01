Украинцы за три месяца открыли рекордное количество ФЛП

Украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

"Рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года. Это на треть больше, чем в прошлом, и на 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году", – говорится в сообщении.

Лидером по числу новых дел остается столица. За I квартал в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса – это 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых ФЛП.

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Опендатабот

Четверть вновь зарегистрированных ФЛП занимаются розничной торговлей – это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Среди наиболее запрашиваемых направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.

Опендатабот

Напомним:

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Украине сократилось на 20,2 тысячи человек за 2023 год. В то же время количество налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения выросло более чем на 100 тысяч.

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