Украинцы задекларировали более 218 миллиардов доходов за прошлый год

В Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая декларации подали более 172 тыс украинцев.

Об этом глава сообщил Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд грн, а налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ в сумме 4,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году, военного сбора – 0 ,9 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – написал Гетманцев.

Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 млн грн, составляет 10,7 тыс человек (+1,2 тыс человек по сравнению с прошлым годом), в которых определены к уплате НДФЛ и военного сбора более 1 млрд грн.

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"Стоит отметить, что значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тыс граждан", – подчеркнул председатель комитета.

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Напомним:

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Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Украине сократилось на 20,2 тысячи человек за 2023 год. В то же время количество налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения выросло более чем на 100 тысяч.