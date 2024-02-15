Nvidia стала третьей по капитализации компанией в США, обогнав Alphabet

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Компания-производитель ИИ-чипов Nvidia обогнала материнскую компанию Google - Alphabet - и стала третьей самой дорогой компанией США сразу после того, как накануне обогнала Amazon.

Об этом пишет Reuters.

Акции доминирующего производителя ИИ-чипов выросли на 2,46% - таким образом, капитализация выросла до 1,825 трлн долл, в то время как акции Alphabet поднялись на 0,55%, в результате чего рыночная стоимость компании достигла 1,821 трлн долл.

"Nvidia стала главным бенефициаром гонки технологических компаний за внедрение ИИ в свои продукты и услуги, и последний рост ее акций произошел через день после того, как она завершила сессию с рыночной капитализацией, впервые за 2 десятилетия превышающей рыночную капитализацию Amazon.

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Рыночная капитализация Amazon достигла 1,776 трлн долл после того, как ее акции выросли на 1,39% в среду", - пишет агентство.

Reuters напоминает, что Nvidia контролирует около 80% рынка высококлассных ИИ-микросхем, и доминирующее положение на рынке способствовало росту стоимости акций на 47% в этом году. В прошлом году акции Nvidia выросли в цене втрое.

Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд в среду повысил свой ценовой ориентир для акций Nvidia с 625 до 850 долл, заявив, что ожидает сильных квартальных результатов. Акции Nvidia накануне стоили 739 долл.

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Напомним:

Компания Nvidia в понедельник опередила Amazon по рыночной капитализации - эйфория вокруг ИИ подняла производителя чипов на четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний США.

Компании Nvidia Corp. и Cisco Systems объединяют усилия, чтобы облегчить корпорациям создание собственной вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, пытаясь вывести эту технологию за пределы крупных центров обработки данных.

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Экономическая правда