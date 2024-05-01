Shell уходит с энергетического рынка Китая

Reuters

Компания Shell покинула энергетические рынки Китая, чтобы сосредоточиться на более прибыльных операциях, включая газовый и нефтяной бизнесы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Shell решила выйти с энергетического рынка в Китае, который включает производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, говорится в заявлении компании.

"Мы выборочно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на создании ценности нашего энергетического портфеля, что требует принятия сложных решений", - заявили в Shell.

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Согласно информации на сайте Shell, Shell Energy China была одной из первых иностранных компаний, полностью принадлежащих Shell, которая приняла участие в китайском рынке квот на выбросы углерода, а также зарегистрирована для торговли на китайском рынке электроэнергии.

По словам представителя компании, изменения не касаются бизнеса Shell по зарядке электромобилей, который является ключевым рынком роста для компании.

В рамках своего стремления сэкономить до 3 миллиардов долларов ежегодных расходов, Shell в последние месяцы вышла из европейского бизнеса по торговле электроэнергией и нескольких оффшорных ветроэнергетических и низкоуглеродных проектов. Она также выставила на продажу американские солнечные активы и пересмотрела свой гигантский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Сингапуре.

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Shell также провела сокращение персонала по всей компании, в том числе в своем подразделении низкоуглеродных решений.

Напомним:

Сенат Нидерландов принял решение окончательно закрыть Гронингенское газовое месторождение, которым руководили Shell и Exxon.