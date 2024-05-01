"Как вам хлам": "Укрпочта" продала "скандальные" ретроавтомобили на 60% дороже

На первых аукционах по продаже устаревшего автопарка АО "Укрпочта" получило 3,28 млн грн, на 60% больше стартовой цены.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+. Как Вам "хлам"?", - говорится в сообщении.

Сегодня состоятся еще три аукциона, совокупная стоимость лотов которых составляет 400 тысяч грн.

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Кроме того, Смелянский отмечает, что еще 6 аукционов, на которые пришло по одному участнику (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), будут продлены на 7 дней.

Также повторные аукционы состоятся в Днепре, Харькове и Одессе, проведению которых помешала ситуация с безопасностью. А на днях компания объявит о новых торгах, на которые будут выставлены еще 500 автомобилей.

Напомним:

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АО "Укрпочта" в соцсети X (Twitter) нестандартно отреагировала на критику новости о продаже компанией 531 своих старых авто.

"Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йоб**лись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон", - говорится в сообщении.