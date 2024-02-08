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Apple випустила три програми для ПК на Windows

Четвер, 8 лютого 2024, 19:16 - Анастасія Жарикова

Американська технологічна корпорація Apple цього тижня офіційно випустила програми Apple TV, Apple Music і Apple Devices для Windows. 

Про це йдеться в релізі компанії.

Видання The Verge зазначає, що ці програми зʼявилися ще минулого року, але тепер компанія видалила зі своїх сторінок позначки про попередні версії.

Три нові програми у поєднанні з оновленим iCloud для Windows покликані позбавити власників ПК на Windows залежності від iTunes. iTunes буде необхідно лише для доступу до подкастів та аудіокниг у Windows. 

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Доступ до бібліотеки програми, придбаних пісень та альбомів буде відкрито через Apple Music. Apple TV допоможе дивитися фільми та серіали з бібліотеки iTunes, а також підключатися до потокової служби підписки.

Резервне копіювання та відновлення iPhone та iPad, а також синхронізація контенту з цими пристроями будуть доступні у програмі Apple Devices.

Нові програми Apple для Windows доступні лише на традиційних ПК на базі x86 під керуванням Windows 10 або Windows 11.

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Нагадуємо:

Обмежений випуск гарнітури Vision Pro компанії Apple стимулює ринок перепродажу, на якому ціна пристрою значно перевищує початкову вартість в 3500 доларів.

Apple Windows
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Економічна правда
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