Правительство внесло изменения в программу доступных кредитов: что нового

Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности сокращение до 5 млн грн максимальной суммы кредита на финансирование оборотного капитала.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Правительство модернизирует программу "5-7-9%" таким образом, чтобы перефокусировать этот вид государственной поддержки на инвестиционное кредитование, - отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

В частности, соответствующим решением:

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увеличен лимит кредитования отрасли животноводства до 150 млн гривен;

снижена максимальная сумма кредитования на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен;

лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн грн.

В то же время Правительство изменило параметры программы, которые влияют на прибыль банков. Был ограничен размер маржи банков, работающих с заемщиками по программе "Доступные кредиты 5-7-9%. Это позволит высвободить 3 млрд грн и направить эти средства непосредственно на кредитование бизнеса.

Напомним:

В 2024 году в рамках программы "Доступные кредиты" 8 102 предпринимателя получили кредиты на общую сумму 31,5 млрд гривен.

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