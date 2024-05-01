Apple ожидает падения продаж из-за задержки внедрения ИИ в IPhone

Акции Apple в последние месяцы отставали от других крупных технологических компаний, упав более чем на 10% с начала года на фоне опасений относительно медленного развертывания услуг искусственного интеллекта и возрождения Huawei.

Об этом сообщает Reuters.

Аналитики в среднем прогнозируют, что продажи iPhone, на которые приходится около половины доходов Apple, упадут на 10,4% за первые три месяца 2024 года, согласно данным LSEG. Это падение будет наиболее резким за последние три года.

По оценкам, общий доход Apple снизился на 5% во втором квартале, который охватывает январь-март. Это будет самым большим падением доходов Apple с декабря-квартала 2022 года, когда выручка упала на 5,5%.

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Слабые доходы и падение акций оказывают давление на Apple, заставляя ее улучшать свое флагманское устройство после многих лет без серьезных обновлений. Компания ведет переговоры с OpenAI и Google, о добавлении функций genAI для iPhone, которые могут быть представлены на крупнейшей в истории ежегодной конференции для разработчиков в июне.

Аналитики считают, что такая интеграция ИИ может стимулировать спрос на следующую серию iPhone, которая, как ожидается, будет анонсирована осенью.

Добавление функций ИИ в iPhone также может помочь Apple лучше конкурировать с Huawei и Samsung Electronics.

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Напомним:

Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии Искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.

В январе Корпорация Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации благодаря глубокой сосредоточенности на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), секторе, который пользуется все большей благосклонностью инвесторов.