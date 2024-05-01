Ахметов в списке: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей мира

Bloomberg

Французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH, занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Соответствующий рейтинг миллиардеров 1 мая опубликовало агентство Bloomberg.

Согласно ему, состояние Арно на сегодня составляет 215 миллиардов долларов. С начала года оно выросло на 7 млрд долл.

Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл (+20,8 млрд долларов с начала года).

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На третьем месте рейтинга - основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с 194 млрд долларов США.

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг (153 млрд долл), основатель Microsoft Билл Гейтс (149 млрд долл), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж (146 млрд долл) и Сергей Брин (138 млрд долл), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (130 млрд долл), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (132 млрд долл) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (129 млрд долл).

Ринат Ахметов занимает 438-е место с состоянием 6,34 млрд долл. С начала года они увеличились на 499 миллионов долларов.

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Экономическая правда.