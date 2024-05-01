McDonaldʼs планирует открывать рестораны в сотрудничестве с WOG, KLO и OKKO

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs рассматривает, которую в Украине представляет ПИИ "Макдональдс Юкрей Лтд", планирует развивать сотрудничество с сетями АЗС.

Об этом сообщил директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Летом 2023 года ресторан McDonald's впервые открылся возле автотрассы Киев-Чоп возле АЗС Wog.

Стефурак сообщил, что суть партнерства с АЗС заключается в формировании необходимого комплекса услуг для автомобилистов. Частью таких услуг является питание.

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"Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей. В этом году мы планируем воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.

На последующие годы мы продолжаем рассматривать локации, чтобы открывать заведения McDonald's в связке с АЗС на ключевых трассах", - сообщил Стефурак.

Для сотрудничества компания в первую очередь выбирает ключевых игроков рынка. Партнерство выстроено с WOG, KLO, планируется открытие ресторана возле АЗС OKKO в Одессе.

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В компании отмечают, что ни одна компания не имеет персональных привилегированных договоренностей с McDonald's.

Напомним:

В течение 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs планирует открыть свои филиалы в Ужгороде, Черновцах и пригороде Киева. В целом компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.