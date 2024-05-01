Будущее атомной энергетики Украины за новыми технологиям: знаковый апрель

"Енергоатом" разом з компаніями зі США розвиває масштабні інфраструктурні проєкти. Потреба країни в надійному джерелі електроенергії переважає воєнні ризики.

Нові технології та сучасне виробництво здатні забезпечити економіку та населення дешевою, чистою енергією та створити в Україні європейський хаб атомної енергетики.

У квітні 2024 року в українській атомній енергетиці відбулася низка важливих подій.

1. "Енергоатом" разом з компанією Westinghouse Electric Company на урочистій церемонії оголосили про початок реалізації проєкту зі зведення двох енергоблоків за технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС.

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У присутності міністра енергетики України Германа Галущенка, Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Бріджит Брінк та виконавчого директора Westinghouse Electric Company Патріка Фрагмана ми заклали перший куб бетону енергоблока №5 Хмельницької АЕС. Цей енергоблок стане першим в Україні, зведеним за американською технологією АР1000.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це великий геополітичний проєкт спільного інтересу України і США. Технології, які ми будемо разом розвивати, витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики.

На думку посла США в Україні Бріджит Брінк, на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей, і основний фокус зосереджений на атомній енергетиці.

На тлі незаконного захоплення Запорізької АЕС загарбниками Україна потребує додаткових енергоблоків. Вона привітала наміри Уряду, Міністерства енергетики й "Енергоатома" щодо розбудови атомної енергетики.

Для України це буде один з найбільших, якщо не найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності вартістю понад 10 млрд дол США. Його активна фаза припаде на роки післявоєнної відбудови.

Тільки на будівництві буде створено 9 тисяч нових робочих місць. Суміжні галузі отримають багато замовлень, потужний імпульс для розвитку, адже локалізація при будівництві буде достатньо високою.

Нові атомні енергоблоки – це величезний шанс та можливість для нашої країни мати надійне джерело чистої дешевої енергії на десятиліття наперед, це джерело та передумова промислового відродження України, примноження її науково-технічного та технологічного потенціалу.

2. АТ "НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International підписали Генеральну угоду про передачу "Енергоатому" технології Holtec з виготовлення компонентів малих модульних реакторів (ММР).

Іншим пунктом цієї угоди передбачено створення українського заводу з виробництва компонентів для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які наразі виготовляються в США.

Відповідно до угоди, ми спільно працюватимемо над створенням в Україні заводу з виробництва обладнання для малих модульних реакторів за технологією Holtec SMR, включно з корпусом реактора.

Цей завод зможе забезпечити не тільки будівництво близько 3000 МВт потужностей малих модульних реакторів в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн.

Це матиме колосальне значення для повоєнної відбудови нашої країни і значно посилить конкурентоспроможність української атомної промисловості. Таким чином, буде створено український хаб ядерних технологій з найсучаснішим атомним машинобудуванням, науковою та технологічною підтримкою.

Звісно, що росія виступає проти цього, задіяла всі можливі інструменти та консерви для дискредитації "Енергоатома" і його спільних проєктів з американськими компаніями. І дуже прикро знаходити серед цих інструментів поважні українські видання, журналістів, експертів.

Ба більше, через це ІПСО вони ще насаджують комплекс меншовартості і сумніви в можливостях та доцільності реалізації подібних проєктів: "не на часі, є інші пріоритети в енергетиці, неможливо, нереально, розкрадуть".

Нагадаю, жодної копійки бюджетних коштів не буде використано для фінансування проєктів "Енергоатома". Їхня реалізація не заважатиме створенню розподіленої генерації в Україні, не заважатиме проєктам ВДЕ та не відволікатиме ресурси для цього.

Під час міжнародної конференції "Powering Tomorrow, Inspiring Today: Nuclear Energy 2.0" у Брюсселі виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович заявив про необхідність участі ЄС у підтримці та фінансуванні ядерних проєктів.

У Європі наразі експлуатується понад 150 атомних електростанцій, на які припадає 22% її потреб в електроенергії. Та протягом наступних 15 років у Європі необхідно щорічно будувати по два нових атомних енергоблоки для стабільного вироблення екологічно чистої енергії та досягнення кліматичних цілей.

Україна не повинна лишатись осторонь цього процесу, не повинна ігнорувати світовий технологічний прогрес і наявні в нас можливості, ресурси та довіру.

Сьогодні "Енергоатом" має доступ до багатьох новітніх технологій атомної енергетики, у тому числі новітніх вдосконалених технологій виробництва ядерного палива та його компонентів, збереження відпрацьованого ядерного палива тощо.

І як ніколи для України є актуальними такі технології. Адже вони передбачають значно кращі системи пасивного захисту, маневреність атомної генерації та інші технічні характеристики, що суттєво підвищують енергетичну, ядерну та радіаційну безпеку, ефективність виробництва електроенергії і тепла, продуктивність праці тощо.

Час будівництва нового енергоблоку – це не один, і не два роки. Від початку його будівництва і до підключення до енергомережі може пройти 5-6, а то й більше років.

Якщо ми зараз не розпочнемо цю роботу (зрозуміло, що наразі для цього не найкращий час, але іншого у нас немає), то де потім будемо брати електроенергію для компенсації втрачених під час війни генеруючих потужностей, чим задовільняти потреби післявоєнної відбудови та збільшеного споживання населенням?!

"Енергоатом", як і вся економіка нашої країни, працює в умовах ризиків найвищої категорії. Наші іноземні партнери, зокрема американські компанії Westinghouse та Holtec International, це чудово розуміють і незважаючи на воєнний стан готові постачати обладнання, технології, страхувати ризики, знаходити джерела фінансування, приїжджати в Україну, працювати в Україні, вкладати гроші в Україну.

Вони вірять в Україну і перспективу розвитку української атомної енергетики та атомно-промислового комплексу. Вони вірять в українських інженерів, науковців і на ділі це доводять.

А ми не підведемо. Україна стане хабом технологій атомної енергетики у Європі!