Apple готує ШІ-інструменти для конкуренції з Microsoft

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Apple готує AI-інструмент для конкуренції з GitHub Copilot від Microsoft. Компанія працює над кількома генеративними функціями на основі ШІ, новий інструмент допоможе розробникам швидше створювати код.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія працювала над інструментом протягом останнього року в рамках наступної великої версії Xcode, флагманського програмного забезпечення для програмування Apple.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, вона розширила тестування функцій всередині компанії і прискорила розробку перед тим, як випустити його для сторонніх розробників програмного забезпечення вже цього року.

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Нова система працюватиме подібно до GitHub Copilot від Microsoft і використовуватиме штучний інтелект для прогнозування та завершення блоків коду.

За словами людей, наступні оновлення програмного забезпечення для iPhone та iPad від Apple - iOS та iPadOS 18 - включатимуть безліч нових функцій ШІ.

Компанія планує рекламувати програмне забезпечення під кодовою назвою Crystal як одне з найбільш значущих оновлень за 16-річну історію iPhone.

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Вона також планує перенести деякі функції ШІ в наступну версію macOS під кодовою назвою Glow. Втім, Apple прагне дотримуватися поступового підходу до розвитку ШІ, коли деякі вдосконалення не зʼявлятимуться роками.

Нагадаємо:

Раніше американська технологічна корпорація Apple офіційно випустила програми Apple TV, Apple Music і Apple Devices для Windows.