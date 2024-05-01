"Укрнафта" продлила продажу топлива жителям Харьковщины по более низкой цене

Укрнафта

ПАО "Укрнафта" продлило отпуск топлива для жителей Харькова и области по специальной цене до конца мая 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Речь идет о скидке на автозаправочных комплексах UKRNAFTA в регионе объемом 3 грн от стелы на дизель и бензин марки А-95", - уточняют в "Укрнафте".

При необходимости, отпуск топлива по сниженной цене будет продолжен, добавили в пресс-службе.

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Напомним:

Учитывая дефицит генерации в энергосистеме, "Укрнафта" уменьшает потребление электроэнергии на автозаправочных станциях с 17:00 до 7:00.