ИИ Google Gemini стал доступен на iOS и Android не только в США
Четверг, 15 февраля 2024, 09:00 -
Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США.
Об этом сообщил руководитель направления Gemini Джек Кравчик в соцсети Х.
Он отметил, что мобильный доступ к англоязычной версии ИИ-сервиса, который официально называется Bard, начал распространяться на другие страны через специальное приложение для пользователей Android или через кнопку в приложении Google на iOS.
Развертывание займет несколько дней.
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На очереди ожидается поддержка японского и корейского языков, а также других языков и стран.
Напоминаем:
Корпорация Google объявила, что переименовала свой чат-бот Bard в честь нового ИИ, лежащего в его основе, под названием Gemini, а также запустила платную подписку.
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