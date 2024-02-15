ИИ Google Gemini стал доступен на iOS и Android не только в США

Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США.

Об этом сообщил руководитель направления Gemini Джек Кравчик в соцсети Х.

Он отметил, что мобильный доступ к англоязычной версии ИИ-сервиса, который официально называется Bard, начал распространяться на другие страны через специальное приложение для пользователей Android или через кнопку в приложении Google на iOS.

Развертывание займет несколько дней.

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На очереди ожидается поддержка японского и корейского языков, а также других языков и стран.

Напоминаем:

Корпорация Google объявила, что переименовала свой чат-бот Bard в честь нового ИИ, лежащего в его основе, под названием Gemini, а также запустила платную подписку.

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