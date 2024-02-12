В Минагрополитики осудили уничтожение украинского зерна после пересечения польской границы
Министерство аграрной политики и продовольствия осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Мы внимательно наблюдаем за ходом расследования данного инцидента, ожидаем быстрого установления и наказания виновных", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что понимают, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом, но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения.
"Уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, несут огромные убытки. Они получают это зерно чрезвычайно трудно и порой ценой своей жизни", - добавили в Минагро.
Также министерство приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами.
Напоминаем:
11 февраля протестующие возле пункта пересечения польско-украинской границы польские аграрии высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков, полиция расследует инцидент.