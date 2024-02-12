Польські фермери на кордоні висипали зерно з кількох українських вантажівок

Протестуючі біля пункту перетину польсько-українського кордону польські аграрії висипали частину зерна з трьох українських вантажівок, поліція розслідує інцидент.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Випадок стався 11 лютого близько 11:30 біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", одного з місць протесту польських фермерів.

Відео з місця інциденту з’явилося на сторінці farmer.pl у Facebook.

Реклама:

"Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі і в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад у в Україну", – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж.

Вона додала, що силового протистояння під час цих подій не було.

Реклама:

"Ми проводимо розслідування, встановлюємо особи людей, які брали у цьому участь, і опитуємо свідків", – додала Єва Чиж, зазначивши, що далі зібрані дані передадуть до прокуратури для правової оцінки.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

Перед тим у Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП, двох із них – з понеділка, 12 лютого.

10 лютого на пункті пропуску "Шегині – Медика" 10 лютого відновили рух ваговозів після того, як польські фермери завершили акцію протесту й розблокували його.

Читайте і дивіться також інтерв'ю з торговим представником України про блокаду кордону, протести фермерів та дії Києва.

Європейська правда