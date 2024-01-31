В Украине начали готовить реестр производителей технической конопли

фото: минагрополитики

Минагрополитики работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ.

Об этом заявил первый заместитель министра Тарас Высоцкий.

Отмечается, что министерство нарабатывает нормативные документы согласно закону № 7457 "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

Сейчас закон находится на подписи у президента.

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"Вместе с тем, по словам Высоцкого, Минагрополитики уже работает над проектом приказа о создании реестра производителей технической конопли и проектом постановления правительства относительно регламента отбора проб для анализа содержания наркотических веществ", - говорится в сообщении.

"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие использует семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения", - отметил Высоцкий.

По его словам, проект приказа будет обнародован для общественного обсуждения.

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Он добавил, что закон об обороте технической конопли - толчок для реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине. Документом меняются подходы к контролю за выращиванием технической конопли.

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Напомним:

21 декабря 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

Экономическая правда