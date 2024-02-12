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У Мінагрополітики засудили знищення українського зерна після перетину польського кордону

Понеділок, 12 лютого 2024, 16:56 - Анастасія Жарикова

Міністерство аграрної політики та продовольства засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні. 

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що розуміють, коли  польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб, але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору.  

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"Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і  часом ціною свого життя", - додали в Мінагро.

Також міністерство запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами.

Нагадуємо:

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11 лютого протестуючі біля пункту перетину польсько-українського кордону польські аграрії висипали частину зерна з трьох українських вантажівок, поліція розслідує інцидент.

Мінагрополітики зерно Польща
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