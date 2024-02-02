Минагрополитики в этом году возобновит ряд программ по поддержке аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия в 2024 году продолжит реализацию ряда программ поддержки аграриев. Отдельное внимание будет уделено сельхозпроизводителям на деоккупированных территориях.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, в прошлом году украинской аграрной продукции экспортировали почти на 22 млрд долл, что свидетельствует о том, что агросектор продолжает работать и развиваться, несмотря на войну и почти 20% временно оккупированных территорий.

"Поддержка аграриев, особенно на деоккупированных территориях, важна с точки зрения социальной составляющей, справедливости и возможности работать всем сельхозпроизводителям. Поэтому в 2024 году будет реализована программа поддержки малых фермеров, имеющих до 120 га", – сказал Высоцкий.

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Также продолжится реформа мелиорации. В госбюджете заложено 200 млн грн на компенсацию для закупки оборудования на орошение. Также программой могут воспользоваться Организации водопользователей.

Кроме того, продолжает действовать правительственная грантовая программа на развитие садов и теплиц. По словам Высоцкого, в прошлом году были выданы гранты на закладку новых садов площадью 2 тыс гектаров. Это достаточно существенный объем по сравнению с прошлыми годами, что свидетельствует об активном развитии садоводства, добавил замминистра.

Напомним:

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Минагрополитики работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ.