Украина получит новую энергетическую помощь от Японии

Минэнерго

Япония передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что автотрансформаторы были закуплены за средства ЕБРР, а благодаря усилиям Японии и Программы развития ООН Украины (UNDP) это крупногабаритное энергетическое оборудование будет доставлено в Украину.

Приобретенные Японией газовые турбины Украина получит при посредничестве и значительном содействии UNDP и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

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Глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил японскую сторону за оказанную поддержку и готовность и в дальнейшем помогать Украине. А также поблагодарил Японию за лидерство, которое страна продемонстрировала во время председательства в G7 и участие в работе групп по реализации Формулы мира, в частности ее первого пункта - ядерная и радиационная безопасность.

Народ и Правительство Японии высоко оценивают стойкость нации и желают быть надежным партнером Украины в эти сложные времена. Мы планируем в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы электросети", - сказала представительница правительства Японии Йоко Камикава.

Предоставленное Японией оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионам украинцев, в частности в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

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Кроме газовых турбин и автотрансформаторов, Правительство Японии и UNDP уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины, а также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения через JICA.

Напоминаем:

Япония планирует предоставить Украине технологию производства биотоплива для помощи в восстановлении.