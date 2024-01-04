Японія поділиться з Україною технологією виробництва біопалива - Kyodo

Японія планує надати Україні технологію виробництва біопалива для допомоги у відновленні.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела в японському уряді.

Зазначається, що план буде представлено на зустрічі представників державного та приватного секторів двох країн для обговорення підтримки відновлення України в Токіо наступного місяця.

Японія очікує, що технологія біопалива створить нову галузь в Україні, яка має багаті ресурси, які можна використовувати як паливо.

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Очікується, що японські компанії погодяться надати технологію виробництва відновлюваної енергії та відповідне обладнання на японсько-українській конференції сприяння економічній реконструкції, яка відбудеться 19 лютого.

Біопаливо, яке виробляється з сільськогосподарських культур і відходів тваринництва, можна використовувати для виробництва електроенергії. Це одна з технологій, яка може сприяти декарбонізації.

За словами японського урядовця, якщо такий бізнес запуститься, він забезпечить перспективну експортну продукцію для України та потенційно допоможе збільшити надходження країни в іноземній валюті.

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Уряд Японії вивчав потреби України перед зустріччю, маючи на меті надати середньо- та довгострокову підтримку за допомогою приватних інвестицій у сферах енергетики, медицини та інфраструктури, повідомили джерела.

Також Японія розглядає можливість надання протезів для ніг, виготовлених за допомогою технології 3D-друку, і технології для лікування посттравматичного стресового розладу.

За словами джерел, Японія також планує підтримати впровадження в Україні дистанційної медичної допомоги та технологій розумного землеробства.

Видання зауважує, що на відміну від США і Європи, Японія згідно зі своєю пацифістською конституцією самовстановила заборону на експорт зброї, та замість цього зосереджується на способах допомоги у відновленні та відбудові.

Нагадуємо:

У грудні до держбюджету України надійшло близько 950 мільйонів доларів від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.