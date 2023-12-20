Toshiba исключили из листинга на Токийской бирже

reuters

Японский транснациональный конгломерат - производитель электроники и электротехники Toshiba 19 декабря был исключен из листинга после 74 лет работы на Токийской бирже.

Об этом пишет Reuters.

После десятилетия потрясений и скандалов, которые обрушили один из крупнейших японских брендов, конгломерат переходит в частную собственность группы инвесторов во главе с частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners.

В группу инвесторов также входят Orix, Chubu Electric Power и производитель микросхем Rohm.

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Теперь Toshiba "сделает важный шаг к новому будущему с новым акционером", - говорится в заявлении компании.

Во вторник, последний торговый день, акции Toshiba завершили торги на отметке 4590 иен, что на 0,1% ниже, чем в предыдущий день.

Хотя не ясно, какую форму в конечном итоге примет Toshiba под руководством новых владельцев, генеральный директор Таро Шимада, который остается на своем посту, как ожидается, сосредоточится на высокомаржинальных цифровых услугах.

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Поддержка JIP Шимады сорвала предыдущий план компании объединиться с государственным фондом. Некоторые инсайдеры отрасли говорят, что разделение Toshiba может быть лучшим вариантом.

"Трудности Toshiba в конце концов были вызваны сочетанием плохих стратегических решений и невезения", - сказал руководитель отдела исследований Японии в Macquarie Capital Securities Дамиан Тонг.

"Я надеюсь, что благодаря продаже активов Toshiba найдет новый дом, где сможет полностью раскрыть свой потенциал", - добавил он.

Правительство Японии будет пристально следить за ситуацией. В компании работает около 106 тыс человек, и некоторые из ее операций считаются критически важными для национальной безопасности страны.

В совет директоров войдут четыре руководителя JIP, а также по одному представителю от инвесторов Orix и Chubu Electric. К новой управленческой команде присоединится старший советник от главного кредитора Toshiba, Sumitomo Mitsui Financial Group.

Toshiba уже объединилась с Rohm, чтобы инвестировать 2,7 млрд долл в производственные мощности для совместного производства энергетических чипов.

По словам профессора японского бизнеса в Калифорнийском университете в Сан-Диего Ульрике Шеде, компании необходимо выйти из низкомаржинальных бизнесов и разработать более сильные коммерческие стратегии для некоторых из ее передовых технологий.

Экономическая правда