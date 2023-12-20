Toshiba исключили из листинга на Токийской бирже
Японский транснациональный конгломерат - производитель электроники и электротехники Toshiba 19 декабря был исключен из листинга после 74 лет работы на Токийской бирже.
Об этом пишет Reuters.
После десятилетия потрясений и скандалов, которые обрушили один из крупнейших японских брендов, конгломерат переходит в частную собственность группы инвесторов во главе с частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners.
В группу инвесторов также входят Orix, Chubu Electric Power и производитель микросхем Rohm.
Теперь Toshiba "сделает важный шаг к новому будущему с новым акционером", - говорится в заявлении компании.
Во вторник, последний торговый день, акции Toshiba завершили торги на отметке 4590 иен, что на 0,1% ниже, чем в предыдущий день.
Хотя не ясно, какую форму в конечном итоге примет Toshiba под руководством новых владельцев, генеральный директор Таро Шимада, который остается на своем посту, как ожидается, сосредоточится на высокомаржинальных цифровых услугах.
Поддержка JIP Шимады сорвала предыдущий план компании объединиться с государственным фондом. Некоторые инсайдеры отрасли говорят, что разделение Toshiba может быть лучшим вариантом.
"Трудности Toshiba в конце концов были вызваны сочетанием плохих стратегических решений и невезения", - сказал руководитель отдела исследований Японии в Macquarie Capital Securities Дамиан Тонг.
"Я надеюсь, что благодаря продаже активов Toshiba найдет новый дом, где сможет полностью раскрыть свой потенциал", - добавил он.
Правительство Японии будет пристально следить за ситуацией. В компании работает около 106 тыс человек, и некоторые из ее операций считаются критически важными для национальной безопасности страны.
В совет директоров войдут четыре руководителя JIP, а также по одному представителю от инвесторов Orix и Chubu Electric. К новой управленческой команде присоединится старший советник от главного кредитора Toshiba, Sumitomo Mitsui Financial Group.
Toshiba уже объединилась с Rohm, чтобы инвестировать 2,7 млрд долл в производственные мощности для совместного производства энергетических чипов.
По словам профессора японского бизнеса в Калифорнийском университете в Сан-Диего Ульрике Шеде, компании необходимо выйти из низкомаржинальных бизнесов и разработать более сильные коммерческие стратегии для некоторых из ее передовых технологий.
Экономическая правда