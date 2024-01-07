80% компаний в пострадавших от землетрясения районах Японии возобновляют свою работу

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Около 80% из 200 компаний, имеющих заводы в пострадавших от землетрясения районах, возобновили производство или возобновят его в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters.

По заявлениям министра промышленности Японии Кена Сайто, по состоянию на 5 января большинство компаний в пострадавших районах восстановили или возобновляют свою работу.

Как отмечается, некоторые гиганты японской индустрии, такие как "Sumitomo Electric", "Aisin" понесли убытки, и нарушили цепочку поставок, при этом, это не мешает компаниям восстанавливать производство.

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Корпорация "Toyota motor", например, изучает возможности по возобновлению работы заводов, в то же время учитывая последствия непогоды, примет решение о работе с 15 января.

В "Toyota" заявили в пресс-релизе, что будет использовать запчасти, которые есть на складах за пределами пострадавших районов, поскольку подземные толчки от землетрясения магнитудой 7,6 балла, который разрушил западное побережье Японии, продолжаются, а многие ее поставщики и их филиалы находятся в опасных районах.

Напомним:

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2 января землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава.

5 января сообщалось о том, что количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 92, 460 человек получили ранения и 242 считаются пропавшими без вести.