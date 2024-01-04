Япония поделится с Украиной технологией производства биотоплива - Kyodo

Япония планирует предоставить Украине технологию производства биотоплива для помощи в обновлении.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в японском правительстве.

Отмечается, что план будет представлен на встрече представителей государственного и частного секторов двух стран для обсуждения поддержки восстановления Украины в Токио в следующем месяце.

Япония ожидает, что технология биотоплива создаст новую отрасль в Украине, которая имеет богатые ресурсы, которые можно использовать в качестве топлива.

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Ожидается, что японские компании согласятся предоставить технологию производства возобновляемой энергии и соответствующее оборудование на японско-украинской конференции содействия экономической реконструкции, которая состоится 19 февраля.

Биотопливо, производимое из сельскохозяйственных культур и отходов животноводства, можно использовать для производства электроэнергии. Это одна из технологий, которая может способствовать декарбонизации.

По словам японского чиновника, если такой бизнес запустится, он обеспечит перспективную экспортную продукцию для Украины и потенциально поможет увеличить поступление страны в иностранную валюту.

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Правительство Японии изучало потребности Украины перед встречей, с целью оказать средне- и долгосрочную поддержку с помощью частных инвестиций в сферах энергетики, медицины и инфраструктуры, сообщили источники.

Также Япония рассматривает возможность предоставления протезов для ног, изготовленных с помощью технологии 3D-печати, и технологии для лечения посттравматического стрессового расстройства.

По словам источников, Япония также планирует поддержать внедрение дистанционной медицинской помощи и технологий разумного земледелия в Украине.

Издание отмечает, что в отличие от США и Европы, Япония согласно своей пацифистской конституции установила запрет на экспорт оружия и вместо этого сосредотачивается на способах помощи в восстановлении и восстановлении.

Напоминаем:

В декабре в госбюджет Украины поступило около 950 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.