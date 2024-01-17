Минобороны расторгло последний контракт с компанией, связанной с Гринкевичем

Министерство обороны разорвало последний контракт с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минобороны подало в ГБР заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Гринкевичем.

ГБР получило доказательства того, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 года контрактов компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары, что повлекло убытки на сумму 934 млн грн.

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В конце 2023 года "Трейд лайнс ритейл" на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продуктов по одному из 30 контрактов для ВСУ.

"Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейл" для расторжения контракта", - добавили в МОУ.

Во избежание сложностей с пищевым обеспечением 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта на поставку питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

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Напоминаем:

9 января Минобороны приняло решение о расторжении всех договоров с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

В 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны и выиграли 23 тендера на поставку одежды на более чем 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

В конце декабря 2023 года ГБР задержало львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тыс долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятку предлагали за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.