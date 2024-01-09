У Міноборони заявили про розірвання всіх договорів із компаніями Гринкевича

Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив, під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Щодо кейсу Гринкевичів. Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони одразу було ухвалено рішення про розірвання тих договорів, які були Міноборони раніше укладені", - зазначив заступник міністра.

Нагадуємо:

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У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонували за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

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Саме цей факт широко висвітлювався у ЗМІ.

Суд обрав львівському бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 429,44 млн. грн.