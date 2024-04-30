Глава Еврокомиссии не исключает запрет TikTok в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает введения запрета на TikTok в Евросоюзе.

Об этом она заявила во время дебатов, состоявшихся в Маастрихте, в которых участвовали ведущие кандидаты от партий на выборах 2024 года, сообщает Politico.

"Это не исключено", - сказала фон дер Ляйен.

Она сразу же добавила, что Еврокомиссия была "первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах".

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"Мы точно знаем об опасности TikTok", - добавила она.

Напомним:

Владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.

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Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.