Глава Еврокомиссии не исключает запрет TikTok в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает введения запрета на TikTok в Евросоюзе.
Об этом она заявила во время дебатов, состоявшихся в Маастрихте, в которых участвовали ведущие кандидаты от партий на выборах 2024 года, сообщает Politico.
"Это не исключено", - сказала фон дер Ляйен.
Она сразу же добавила, что Еврокомиссия была "первым учреждением в мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах".
"Мы точно знаем об опасности TikTok", - добавила она.
Напомним:
Владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.
Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.
Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.