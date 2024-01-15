Украинка Глиняная, которая поставляет продукты Минобороны, после огласки продала гостиничный бизнес в Хорватии – СМИ

Фото: dnevnik.hr

Украинка Татьяна Глиняная, компании из окружения которой является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания структурам Минобороны Украины, решила продать отели в хорватском Сплите после того, как о ее зарубежных активах узнали журналисты.

Об этом пишет NV Business со ссылкой на хорватские СМИ.

В начале января издание выяснило, что Татьяна Глиняная в прошлом году стала владелицей нескольких компаний и отелей в Сплите.

Через неделю стало известно, что она продала свои активы в Хорватии.

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Так, бизнесмен Йозо Парчина заявил vecernji.hr, что он продал Глиняной только один отель Luxe - речь шла о продаже компании MIMOZA d.o.o., которая управляла двумя отелями.

"Однако отель Posh категории 5*, на сайте которого есть упоминание об этом юрлице, и другие активы были переведены на другую компанию Парчины", - пишет NV Business со ссылкой на хорватское издание.

Парчина заявил, что Глиняная сама обратилась с просьбой продать отель Luxe, и что на момент сделки он не знал, какой у нее бизнес в Украине. "Это не то, что я должен знать", - добавил он.

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В то же время сайт slobodnadalmacija.hr написал, что за отели заплатили около 20 млн евро. Отмечается, что транзакции были одобрены Нацбанком Хорватии, соответствующее управление которого проверяет и утверждает транзакции на сумму более 300 тыс евро.

Также сайт приводит слова адвоката Марио Вуковича, который представляет интересы Глиняной в Сплите и на протяжении нескольких месяцев сопровождал сделки по покупке отелей.

По словам Вуковича, его клиентка на протяжении последних 10 лет ведет бизнес и проживает в Хорватии. Он добавил, что в хорватских компаниях Татьяны Глиняной работало 79 рабочих и были задействованы подрядчики.

А хорватское издание dnevnik.hr посетило курортный поселок Брела, в котором зарегистрирована компания Глиняной NAZARII d.o.o.

Издание выяснило, что там расположен частный дом, в котором, вероятно, проживает украинка. Также журналисты пишут, что "пять лет назад украинский инвестор купил старый дом в Бреле, снес его и начал строить отель".

"В социальных сетях можно найти профили граждан Хорватии, которые указывают местом работы NAZARII d.o.o., уточняя, что эта компания имеет отношение к двум отелям - Mirari (Сплит) и NAZARII (Брела). Хотя ни в одной системе бронирования второго отеля пока нет", - добавляет NV Business.

Издание обратило внимание, что 12 января сайт slobodnadalmacija.hr сообщил со ссылкой на хозяйственный суд Сплита, что Глиняная накануне продала три отеля. Покупателем якобы стал местный бизнесмен Диян Яхефендич.

Журналисты NV Бизнес нашли аккаунт Яхефендича в соцсети Instagram. В описании к профилю говорится, что он владеет консалтинговой компанией, имеет отношение к бару Tennis на набережной Сплита и к четырем отелям, названия которых фигурировали в статье. Но в день выхода статьи об отелях, эта страница исчезла из свободного доступа.

На сайтах, которые предоставляют информацию из хорватских реестров, пока нет соответствующих изменений в структуре собственности компаний NAZARII d.o.o., ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o., владельцем которых стала украинка, добавляет NV Бизнес.

В комментарии, предоставленном ЭП, адвокат и представитель Татьяны Глиняной Сергей Василишин подтвердил продажу активов в Хорватии, отметив, что речь идет о покупке и продаже не отелей, а корпоративных прав.

"Татьяна Глиняная не покупала и не продавала отелей в Хорватии. В разное время ею были приобретены доли (корпоративные права) в хорватских компаниях, владеющих объектами гостиничной инфраструктуры в Далмации и Берли (Хорватия).

Татьяна Глиняная имеет хорватских бизнес-партнеров, и по состоянию на сейчас в их пользу произошло отчуждение ее корпоративных прав. Такой шаг стал совместным решением хорватских бизнес-партнеров и Татьяны Глиняной, которые ведут предпринимательскую деятельность в Хорватии уже много лет", - заявил адвокат.

Также Василишин предоставил позицию самой Глиняной - она заявила, что занимается предпринимательской деятельностью в Украине более 25 лет и параллельно около 10 лет имеет бизнес-проекты в Хорватии.

"Относительно гостиничного бизнеса. Ни одна моя инвестиция в Республике Хорватия не была осуществлена за счет прибыли от контрактов с Министерством обороны Украины. Все доходы моей компании от предоставления пищевых и логистических услуг государству остаются в Украине.

Бизнес в Хорватии в значительной степени начат мной на средства от операции с финансовыми инструментами при поддержке локальных партнеров. Также в Хорватии мои компании имеют и значительный объем долговых обязательств", - говорится в позиции Глиняной, которую предоставил ее адвокат.

Экономическая правда