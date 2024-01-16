Минобороны начало сотрудничество с Государственным центром занятости

ФОТО: СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ

Министерство обороны Украины совместно с Robota.ua приступили к сотрудничеству с Государственным центром занятости.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Теперь предложения о работе воинские части будут размещать и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. Далее вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины.

Прежде всего, речь идет о небоевых специальностях, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет проходить отбор и профессиональное обучение кандидатов на профессии.

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Документ о сотрудничестве подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, глава Государственного центра занятости Юлия Жовтяк и директор по инновациям Robota.ua Сергей Лозко.

Директор по инновациям Robota.ua Сергей Лозко отметил, что целью Robota.ua в рамках сотрудничества с государством является усовершенствование системы военного рекрутинга.

"Наше сотрудничество направлено на улучшение качества и прозрачности отбора кандидатов в Силы обороны, которые являются едва ли не самым большим работодателем в Украине. Мы верим в то, что объединение усилий государства и бизнеса поможет усилить оборонную способность страны и предоставит кандидатам возможность выбора специальности и подразделения для дальнейшей службы", – сказал Лозко.

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Напомним:

В конце 2023 года Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями (Lobby X, Work.ua, "OLX Украина" и Robota.ua), которые начали сотрудничество в сфере военного рекрутинга. За два месяца кампании собралось более 1,8 тыс вакансий от почти 400 подразделений.

Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и "OLX Работа" получили почти 37,5 тыс отзывов на военные вакансии.